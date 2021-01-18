جدة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه بالإمارة في محافظة جدة، معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة.وناقش سمو أمير منطقة مكة المكرمة مع معاليه تفعيل دور التقنية ورفع مستوى التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة ومحاكم المنطقة، وتسريع تنفيذ الأحكام.واستمع سموه إلى شرحٍ عن أعمال وزارة العدل في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين.// انتهى //14:08ت م0074