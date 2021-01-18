عام / الإمارات تسجل 3471 إصابة جديدة بكورونا
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
أبوظبي 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,471 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 256,732 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 6 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 751، مشيرة إلى شفاء 2,990 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 228,364 حالة.
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14:09ت م
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