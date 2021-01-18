الكويت 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 2ر8 نقطة ليبلغ مستوى 57ر5662 نقطة بنسبة صعود بلغت 15ر0 في المئة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر256 مليون سهم تمت عبر 9569 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيس 3ر7 نقطة ليبلغ مستوى 25ر4630 نقطة بنسبة هبوط بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر207 مليون سهم تمت عبر 6249 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الأول 7ر15 نقطة ليبلغ مستوى 75ر6186 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 14ر49 مليون سهم تمت عبر 3320 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار.// انتهى //14:10ت م0076