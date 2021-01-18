أنجامينا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسالتقى الرئيسُ التشادي المشير إدريس ديبي اتنو اليوم، النائبَ الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يزور تشاد حاليًا.وناقش الجانبانِ وَفْق بيان لرئاسة الجمهورية التشادية، المواضيعَ ذات الاهتمام المشترك خاصة مِلَفّ جمهورية إفريقيا الوسطى ومِلَفّ دولة ليبيا، مؤكدين دعمهما لعملية الأمن والاستقرار والسلام فيهما.// انتهى //14:10ت م0077