عام / سمو أمير منطقة الباحة يستقبل رئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة العقيق
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
الباحة 05 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بالإمارة اليوم ، رئيس لجنة أهالي محافظة العقيق المكلف سالم بن حفيّان وأعضاء اللجنة.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح من رئيس لجنة أهالي العقيق عن أهداف اللجنة ومهامها ، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعقد لقاءات مع مديري أفرع الوزارات ، ومتابعة المشاريع التي تقام بالمحافظة وكل ما يخص الشأن العام للأهالي وغيرها من المهام التي تخدم المواطن .
وأشاد سمو أمير منطقة الباحة بعمل اللجنة في نقل الصورة الحقيقية لاحتياج المواطن والبحث عن أفضل الحلول المناسبة ، حاثاً على بذل كل الجهود للارتقاء بالمحافظة والحرص على مساندة لجنة إصلاح ذات البين بالعقيق .
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14:11ت م
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