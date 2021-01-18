الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأعلنت الأمم المتحدة أنها تعمل على إنشاء ملاجئ إضافية للاجئين الإثيوبيين في مخيم "أم راكوبة" شرق السودان، بعد إشغال المخيم بطاقته القصوى.وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا" اليوم، أنه علّق نقل اللاجئين إلى مخيم "أم راكوبة" في ولاية القضارف السودانية المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ طاقته القصوى”، مشيرًا أنه يتواصل العمل لإنشاء ملاجئ وخيام إضافية في المخيم وتوسيع الأرض التي خصصتها الحكومة له.وذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سجلت 58 ألفا و612 لاجئا إثيوبيا في السودان،نقل 20 ألفا و572 منهم لمخيم أم راكوبة في ولاية القضارف، و6 آلاف و292 إلى مخيم الطنيدبة بالولاية ذاتها.// انتهى //14:13ت م0079