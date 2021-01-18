حجة 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 216 مستفيدا، وعيادة الباطنية 378 شخصا، وقسم التوعية والتثقيف 230 فردا، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مريضا.وصرفت الأدوية لـ 691 فردا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 247 مريضا، فيما نفذت 26 نشاطا للتخلص من النفايات.كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية عبس بمحافظة حجة.وراجع العيادات خلال شهر ديسمبر 2020م في قسم الطوارئ 44 مستفيدا، وعيادة الباطنية 815 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 822 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 23 مريضًا.فيما صرفت الأدوية لـ 862 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 34 شخصًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 355 مريضًا، فيما نفذت 21 نشاطًا للتخلص من النفايات.//انتهى//14:15ت م0080