الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على وافدٍ بدفعه في مجرى مائي بأحد المواقع البرية، وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية المتورطين في ذلك والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقدين الرابع والخامس من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// للصحف // // انتهى //14:18ت م0081