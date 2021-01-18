الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسيشهد مخطط "جوهرة العقيق" الواقع بمحافظة العقيق في منطقة الباحة استمرار أعمال البناء والتشييد من قبل المواطنين المستفيدين، وذلك بعد تسلم أراضيهم عبر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان، والانتهاء من توقيع العقود النهائية واستخراج رخصة البناء.ويقع مُخطط "جوهرة العقيق" شمال شرق محافظة العقيق على طريق الطائف، إذ تتجاوز المساحة الإجمالية للمخطط 1.1 مليون م2، ويُوفّر 737 أرض سكينة بمتوسط مساحات 500م2 للأرض، ويتضمن المخطط مساحات مخصصة للحدائق العامة، بالإضافة إلى مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة.وكان برنامج "سكني" أتاح من خلال تطبيقه وموقعه الإلكتروني امكانية اختيار المخطط السكني المناسب من قِبل مستفيدي الأراضي السكنية في كافة مناطق المملكة وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تُسهل إجراءات المُستحقين وتوفر مزيداً من الخدمات مثل إصدار رخص البناء واختيار التصاميم النموذجية بالشراكة مع نخبة من المصممين المعمارين السعوديين عبر منصة "سكني".ويُمكن للمُستفيد المُسجّل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map واختيار المخطط المناسب له، واختيار قطعة الأرض، واستكمال إجراءات توقيع العقد إلكترونياً، تمهيداً للبدء في إصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للأسر السعودية تُمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.يُذكر أن إجمالي أعداد الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي قدمها البرنامج خلال 2020 نحو 390,819 أسرة بما يتجاوز 30% عن المستهدف، منها 96,565 أسرة استفادت من خيار الأراضي السكنية عبر إصدار عقود الأراضي مباشرة من خلال موقع وتطبيق "سكني"، ويستعرض الموقع والتطبيق 217 مخططاً سكنياً توفر 178,489 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة.// انتهى //14:19ت م0082