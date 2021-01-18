الدمام 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال تركيب 15 مظلة تشمل مقاعد للجلوس وطاولات، في المسطحات الخضراء والحدائق بمدينة الصرار، وأعمال زراعة 1500 زهرة عند المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي، كما قامت بأعمال إصلاح وإعادة تأهيل الأجزاء التالفة والمتهالكة من المسطحات الخضراء والحدائق بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وإزالة الأتربة والمخلفات الصناعية البالغة 88 طناً أسبوعياً.وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة الأمانة إلى تحسين مداخل الطرق والدوّارات، وأنسنة المدن وجودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية، في مدن ومحافظات المنطقة.// انتهى //15:38ت م0105