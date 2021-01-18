عام / فلسطين تسجل 524 إصابات جديدة بفيروس كورونا
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
رام الله 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و944 حالة تعافً، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 92.0 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.9 %، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 81 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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