حفر الباطن 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقدمت صحة حفر الباطن ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم خدماتها التشخيصية من خلال إجراء الفحوص المخبرية لـ 691524 عينة لعام 2020م، منها فحوص لـ 6536 متبرعاً ومتبرعة، شملت فحوص المناعة والتشريح النسيجي والفحوص الكيميائية وأبحاث الدم والهرمونات والفيروسات والميكروبات.ونفذت صحة حفر الباطن عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة مؤخرا حملة للتبرع بالدم في المتنزهات بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، نظرا إلى الحاجة للتبرع بالدم على مدار السنة، والحفاظ على الإمدادات الكافية، وتأمين الاحتياجات الاحتياطية من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.// انتهى //15:45ت م0111