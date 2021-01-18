تونس 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأوقف الأمن التونسي 632 شخصًا على خلفية التحركات الليلية و"أعمال التخريب والسرقة" التي شهدتها جُلّ المدن والمحافظات التونسية.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني في تصريحات اليوم: إن الوحدات الأمنية تقوم بعملها في مجابهة أعمال التخريب والسرقة ومحاولات الاقتحام وتعطيل سير الحياة العادية للمواطن ومحاولة الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، مذكرًا أنه قد تمت إحالة الموقوفين إلى النيابة العمومية في إطار احترام الإجراءات القانونية.ولفت النظر إلى أنه قد تم تسجيل إصابات في صفوف الأمن متفاوتة الخطورة، مشيرًا إلى أنه قد تم الاعتداء بمقذوفات المولوتوف على مجموعة من رجال الأمن.مما يذكر أن الكثير من المحافظات التونسية تشهد منذ يوم 14 يناير الجاري تحركات احتجاجية ليلية، وعمليات نهب وسرقة لمحالّ تجارية وفروع لبنوك ومراكز بريد، إلى جانب حدوث اشتباكات مع القوات الأمنية.// انتهى //15:46ت م0113