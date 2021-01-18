سياسي / الجيش النيجيري يستعيد السيطرة على قاعدة "مارته" الإستراتيجية العسكرية
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
أبوجا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
أعلن الجيش النيجيري استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية سيطر عليها مسلحون من تنظيم "داعش" غرب أفريقيا في مدينة مارتي شمال شرقي البلاد.
وقال الجيش في بيان اليوم: إن العملية -التي تمت بتنسيق مع القوات الجوية- أسفرت عن تدمير سبع شاحنات عسكرية تابعة للإرهابيين .
وكان عدد من المسلحين التابعين لتنظيم "داعش" هاجموا قاعدة مارتي العسكرية الإستراتيجية يوم الجمعة وسيطروا عليها قبل أن يتمكن الجيش النيجيري من طردهم منها.
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