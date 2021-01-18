أبوجا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأعلن الجيش النيجيري استعادة السيطرة على قاعدة عسكرية سيطر عليها مسلحون من تنظيم "داعش" غرب أفريقيا في مدينة مارتي شمال شرقي البلاد.وقال الجيش في بيان اليوم: إن العملية -التي تمت بتنسيق مع القوات الجوية- أسفرت عن تدمير سبع شاحنات عسكرية تابعة للإرهابيين .وكان عدد من المسلحين التابعين لتنظيم "داعش" هاجموا قاعدة مارتي العسكرية الإستراتيجية يوم الجمعة وسيطروا عليها قبل أن يتمكن الجيش النيجيري من طردهم منها.// انتهى //15:47ت م0114