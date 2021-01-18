الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بمكتبه اليوم , الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.وجرى خلال الاستقبال مناقشة أوجه تعزيز التعاون في جميع المجالات المعنية بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي من خلال هدف ورؤية المنظمة التي تسعى إلى تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال دعم تمكين المرأة، والشباب، ورواد الأعمال، إضافة إلى قيام الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد، والصحة الرقمية، وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية ، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.وأكد معاليه ما ورد في إعلان قمة العُلا من ضرورة التنسيق مع منظمة التعاون الرقمي لما لها من أهمية في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير مجالاته، معبراً عن تقديره لمبادرة تأسيس منظمة التعاون الرقمي بعضوية كلٍّ من المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، وجمهورية باكستان الإسلامية.// انتهى //16:32ت م0123