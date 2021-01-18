عمّان 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسوصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية يلتقي خلالها العاهل الأردني عبدالله الثاني.ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الإقليمية والعربية.وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله العاهل الأردني عبدالله الثاني وولي العهد الامير حسين بن عبدالله الثاني، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في الأردن.// انتهى //16:51ت م0125