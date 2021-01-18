الخرطوم 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسعقد المبعوث الفرنسي إلى السودان جان ميشيل بحضور السفيرة الفرنسية إيمانويل بلاتمان، ووفود من وزارة الخارجية الفرنسية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان اليوم اجتماعاً مع غرفة التجارة الأوروبية بالسودان، في إطار التحضير لمؤتمر حول السودان يُعقد فى باريس مايو المقبل من أجل إعادة إنشاء الروابط بين الاقتصادات الأوروبية والسودانية.وجدد المبعوث الفرنسي خلال الاجتماع التزام بلاده بدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مشيراً إلى الاهتمام المتزايد للشركات الأوروبية لاستكشاف فرص الأعمال في السودان.من جانبه أكد المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية بالسودان خالد علي اهتمامهم بمؤتمر باريس، وأنهم مستعدون لمشاركة تجاربهم حول ممارسة الأعمال التجارية في السودان.// انتهى //16:51ت م0126