المنامة 5 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021م واساستقبل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع بمملكة البحرين، في مقر القيادة العامة اليوم، اللواء الركن الشيخ خليفة بن حسن آل خليفة قائد المدفعية الملكية، والمصابين من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركين ضمن قوات التحالف العربي الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم في الحد الجنوبي.ورحب معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بالمصابين من مجموعة الواجب العملياتي، واطمأن على أوضاعهم الصحية، ومنحهم نوط التميز، داعياً الله العلي القدير أن يمّن على المصابين من قوات التحالف العربي بالشفاء العاجل، وأن يردهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.حضر اللقاء، مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.// انتهى //16:54ت م0127