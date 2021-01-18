عمّان 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسوقّعت الحكومة الأردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي اليوم مذكرات تفاهم واتفاقية منحة بقيمة 22.9 مليون دولار أمريكي مقدمة للأردن لدعم وتنفيذ مشروع تأهيل محطات ضخ للمياه.وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط ناصر الشريدة، وعن الجانب الياباني الممثل الأعلى لمكتب الوكالة في الأردن نوريهارو ماسوجي.وتهدف الاتفاقية لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال تنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة تأهيل محطات الضخ في منظومة محطة مياه زي غربي العاصمة كواحدة من أهم المصادر المائية للشرب التي تزود العاصمة الأردنية عمان، إضافة إلى الإسهام بتأهيل المحطة لضمان واستقرار التزويد المائي لمناطق محافظتي عمان والبلقاء.// انتهى //17:04ت م0128