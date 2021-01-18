طرابلس 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» أمس، وتماثل 1072 مصابًا للشفاء، في حين توفي 33 آخرون.وأوضح بيان للمركز اليوم أنه بذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 109 آلاف و869 حالة، منها 20 ألفًا و974 حالة نشطة، و87 ألفًا و197 حالة تعافٍ، في حين توفي 1698 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //17:04ت م0129