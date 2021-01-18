رام الله 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بوقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل من أجل تقويض حل الدولتين.وقال اشتية في جلسة مجلس الوزراء اليوم: إن قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء 760 وحدة استيطانية يدل -ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها- بل إنها تستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية.وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن تبذل الإدارة الأمريكية الجديدة كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها، أو في بقية الأراضي الفلسطينية.// انتهى //17:04ت م0130