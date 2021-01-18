الأحساء 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسنفذت أمانة الأحساء خلال شهر جمادى الأولى الماضي 3410 جولات رقابية شاملة على منشآت الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية بالمبرز للتأكد من تطبيق الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأوضحت أن الجولات أسفرت عن تحرير 2100 مخالفة لتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية والمهنية لمزاولة النشاط وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما صادرت فرق المتابعة وأتلفت حوالي 800 كيلوغرام من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك (فاسدة)، وتم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية .وأكدت أمانة الأحساء استمرار جهودها للمتابعة الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة والأنشطة التجارية والمهنية والتأكيد على تقيدها بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.// انتهى//.17:09ت م0134