نجران 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واساطمأن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزير بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم على صحة الشيخ مبارك بن علي آل سالم، بعد إجرائه عملية جراحية.كما قدم سموه التعازي لمدير الاتصالات الإدارية بإمارة المنطقة ناصر بن منصور آل الحارث في وفاة والدته، سائلا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.فيما أعْربَ بن علاس، وآل الحارث عن شكرهما لسموه على سؤاله ومواساته، مثمنين حرصه الدائم على التواصل مع أهالي المنطقة.// انتهى //17:12ت م0135