الجزائر 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 104092 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت أربع حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2840 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 193 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 70747 حالةً.// انتهى //20:23ت م0163