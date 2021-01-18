الأمم المتحدة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأدان عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان بشدة الاعتداء على مقر الكونغرس الأمريكي يوم السادس من الشهر الحالي والتحريض على العنف والكراهية على شبكة (الإنترنت) وخارجها، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.وأكد الخبراء في بيان مشترك اليوم تضامنهم مع الشعب الأمريكي الداعم للديمقراطية والمساواة وسيادة القانون، في هذه اللحظة الحرجة.// انتهى //20:27ت م0164