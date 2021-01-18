القاهرة 5 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسفاز منتخب روسيا لكرة اليد على نظيره منتخب كوريا الجنوبية 30 - 26 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة الرياضية ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة العالم لكرة اليد للرجال "مصر2021".ورفع منتخب روسيا رصيده بهذا الفوز إلى خمس نقاط، وينتظر نتيجة مباراة بيلاروسيا وسلوفينيا لتحديد الترتيب، بينما ظل منتخب كوريا الجنوبية بلا رصيد من النقاط.// انتهى //20:32ت م0166