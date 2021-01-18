إسلام آباد 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأعلن الجيش الباكستاني اليوم عن نجاح قواته في القضاء على عنصرين إرهابيين واعتقال ثالث خلال عملية أمنية نفذتها ضد خلية إرهابية بمنطقة وزيرستان شمال غربي باكستان.وأشار بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش إلى أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات إستخباراتية رصدت تحركات لخلية إرهابية تابعة لحركة طالبان باكستان المحظورة, كانت متورطة في تنفيذ عمليات إرهابية طالت قوات الأمن بالمنطقة.وشهدت منطقة وزيرستان هجمات متكررة استهدفت قوات الأمن والجيش الباكستاني خلال الأسابيع الماضية.// انتهى //20:35ت م0167