القاهرة 5 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسالتقى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي اليوم برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية الفريق أول كونستانتينوس فلوروس والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة سُبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد حجازي نظيره اليوناني لبحث سُبل تطوير التعاون العسكري، وأهمية التدريبات بين القوات المسلحة للبلدين في التصدي للتحديات المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.// انتهى //20:40ت م0168