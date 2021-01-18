عدن 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسناقش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمني الدكتور منصور بجاش اليوم - عبر تقنية الاتصال المرئي - مع نواب سفراء الاتحاد الأوروبي مجريات الأحداث في اليمن وتوجهات الحكومة لتحقيق تسوية سياسية.وأشار وكيل وزارة الخارجية اليمني خلال اللقاء إلى أن حكومة بلاده ستظل تسعى للسلام وقدمت الكثير من التنازلات في جولات المفاوضات السابقة من أجل السلام، وستظل تعمل على تحقيقه استجابة لآمال وتطلعات الشعب اليمني.وتطرق بجاش لقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لافتاً النظر إلى ما يقوم به الحوثيون من سلوكيات مخالفة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وأعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين.وأكد أن ذلك القرار لن يحول دون استمرار الحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق السلام، مشيراً إلى أن حكومة بلاده شكلت لجنه لإعداد آلية لضمان استمرارية العمل الإنساني في جميع مناطق اليمن دون عوائق وعدم تأثر عمل المنظمات الإنسانية بذلك التصنيف.وجدد التأكيد على أن التدخل الإيراني في اليمن ودعم النظام الإيراني للحوثيين يعرقل جهود السلام، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالضغط على إيران لوقف دعمها لميليشيا الحوثي الإرهابية.من جهتهم، أكد نواب السفراء موقف بلدانهم الثابت والداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن وللجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، معبّرين عن إدانة بلدانهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول رئيس وأعضاء الحكومة.// انتهى //20:51ت م0169