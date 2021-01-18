القاهرة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسفاز فريق المقاولون العرب على مضيفه الإسماعيلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب الإسماعيلية، والمؤجلة من الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع المقاولون العرب رصيده بهذا الفوز إلى سبع نقاط ليحتل المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند ست نقاط ليتراجع للمركز الخامس عشر.// انتهى //20:59ت م0172