الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسانطلق اليوم برنامج درجة الماجستير في الإدارة الرياضية الذي يقيمه معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة في جامعة ISDE الإسبانية بمشاركة 25 من منسوبي الوزارة، لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030 بهدف تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية من خلال البرامج النوعية التي تخدم القطاع الرياضي في المملكة.ويستمر البرنامج عامًا واحدًا يخضع خلاله الطلاب إلى دروس وواجبات وورش عمل افتراضية (عن بعد) في عدد من الوحدات التعليمية أبرزها: التنظيم والهيكلة الدولية للرياضة، أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، تنظيم العمل في الألعاب الرياضية، تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية، الحوكمة والمسؤولية في الرياضة، التسويق والتلفزيون والتواصل في المجال الرياضي، والإدارة والنزاهة والمنشطات والاستثمار الرياضي بالإضافة إلى الملكية الفكرية والاستدامة في الرياضة وغيرها من الوحدات.ويُعد برنامج درجة الماجستير استمراراً للبرامج التي أطلقها المعهد في مختلف التخصصات الرياضية بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية للنهوض بالعمل في القطاع الرياضي والوصول إلى أعلى درجات التميُّز والنجاح.من جهته أوضح مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد أن برنامج درجة الماجستير اُختيرَ نظراً لتفوق الجامعة الإسبانية في التخصصات الرياضية وتخريجها عددًا من الكوادر الناجحة التي توجد حالياً في مناصب قيادية كبرى في الاتحادات والقطاعات الرياضية العالمية، بالإضافة لجودة التعليم الرياضي عبر وحداتها التعليمية وشمولية المواد التي تقرر أن يدرسها الملتحقون بالبرنامج من منسوبي الوزارة، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب في هذه المرحلة والحصول على درجة الماجستير من أجل الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الرياضي.وقال : "بلا شك سيكون هذا البرنامج نجاحاً للمنظومة والمستفيدين منها في قادم الأيام، ونحن في المعهد بدعم قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة نسعى لتوفير جميع البرامج والدورات وورش العمل التي تخدم القطاع وتسهم في تطويره من كل النواحي ".// انتهى //21:04ت م0176