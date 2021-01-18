سياسي/ إيطاليا تدعو الأطراف الليبية لاغتنام فرصة التقدم الذي أحرزته «اللجنة الاستشارية» في جنيف
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
طرابلس 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
انضمت إيطاليا إلى قائمة الدول الأجنبية المرحبة بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتها بجنيف التي اختتمت السبت الماضي.
وعدت إيطاليا هذا التطور خطوة جديدة نحو سلطة تنفيذية موحدة تجّهز لانتخابات ديسمبر 2021م في ليبيا، وفق ما نشرته السفارة عبر حسابها على تويتر, كما أضافت أن جميع الأطراف مدعوة لاغتنام هذه الفرصة وللعمل لأجل استقرار البلاد.
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