طرابلس 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسانضمت إيطاليا إلى قائمة الدول الأجنبية المرحبة بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتها بجنيف التي اختتمت السبت الماضي.وعدت إيطاليا هذا التطور خطوة جديدة نحو سلطة تنفيذية موحدة تجّهز لانتخابات ديسمبر 2021م في ليبيا، وفق ما نشرته السفارة عبر حسابها على تويتر, كما أضافت أن جميع الأطراف مدعوة لاغتنام هذه الفرصة وللعمل لأجل استقرار البلاد.// انتهى //21:34ت م0177