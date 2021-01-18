طرابلس 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسوقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية اليوم، اتفاقية مع الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع "بيبول"، بهدف توفير الدعم الفني والاستشاري الذي تتولى بعثة الأمم المتحدة الإشراف عليه.وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا جيراردو نوتو، وعضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبدالحكيم الشعاب.وأشارت المفوضية العليا للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المشروع، الذي يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.// انتهى //21:58ت م0178