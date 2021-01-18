واشنطن 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقدمت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس اليوم رسمياً خطاب استقالتها من مقعدها في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، استعداداً لتولي مهام المنصب الجديد نائبةً للرئيس جو بايدن بعد غد الأربعاء.وأعربت هاريس في نص الاستقالة المقدمة، عن أملها في الوقوف مع المجلس على أرضية مشتركة من خلال منصبها نائبةً للرئيس جو بايدن عند توليها مهام عملها.// انتهى //22:18ت م0181