سياسي / المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى تصادق على فوز الرئيس تواديرا بالانتخابات الرئاسية
الاثنين 1442/6/5 هـ الموافق 2021/01/18 م واس
بانغي 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس
صادقت المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى اليوم على فوز الرئيس فوستين تواديرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي, بنسبة 53.16% من الأصوات.
كما رفضت المحكمة الدستورية البت في جميع الطعون المقدمة لإلغاء النتائج التي تقدم بها 13 من أصل 16 منافساً لرئيس الدولة المنتهية ولايته.
وقد أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية دانييل دارلان, أن تواديرا "أُعيد انتخابه رئيساً للجمهورية في الجولة الأولى من انتخابات 27 ديسمبر 2020م".
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