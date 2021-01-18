القاهرة 5 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسفاز منتخب السويد على نظيره المصري بنتيجة 24 - 23 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالصالة المغطاة بملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة حالياً.وتصدر المنتخب السويدي بهذا الفوز المجموعة السابعة بست نقاط، وحل منتخب مصر في المركز الثاني بأربع نقاط، فيما جاء منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الثالث ليرافق السويد ومصر إلى الدور التالي من المونديال، أما منتخب تشيلي فسينتقل للمشاركة في كأس الرئيس بعد خسارته من مقدونيا الشمالية.// انتهى //22:53ت م0185