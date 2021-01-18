الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، إقامة مباراة فريقي (الأهلي وأبها) في الجولة (14)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وجاء قرار نقل المباراة بناء على إفادة الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة بإغلاق الملعب الرئيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لأعمال الصيانة.وسيتم التنسيق بشكل عاجل مع إدارة المنشآت الرياضية والأندية المعنية بشأن جدولة بقية المباريات المقامة على الملعب.// انتهى //23:33ت م0188