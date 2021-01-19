الأمم المتحدة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسعيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً خاصاً له إلى ليبيا.وأعرب غوتيريش في بيان صحفي اليوم، عن امتنانه لما قامت به القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني وليامز في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.وأشار إلى أن كوبيش الذي يعمل حالياً المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، سيتولى مهام منصبه بدءاً من شهر فبراير القادم.// انتهى //00:08ت م0192