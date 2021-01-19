القاهرة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسفاز منتخب سلوفينيا لكرة اليد على حساب منتخب بيلاروسيا بنتيجة 29 - 25 ليحسم المركز الثاني بالمجموعة الثامنة من الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها القاهرة حالياً.وتأهل منتخب سلوفينيا بهذه النتيجة إلى الدور الرئيس بنقطتين بعد الفوز على بيلاروسيا، بينما تصدر الاتحاد الروسي المجموعة بثلاث نقاط، وأخيرًا صعد منتخب بيلاروسيا بنقطة واحدة.وفي مباراة أخرى، فاز منتخب البرتغال على نظيره الجزائري بنتيجة 26 - 19 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة من الدور التمهيدي للبطولة ذاتها.وحصد منتخب البرتغال نقطتين جديدتين ليصبح رصيده ست نقاط في صدارة المجموعة بعد الفوز على أيسلندا والمغرب والجزائر، والتأهل للدور الرئيس، بينما تجمد رصيد الجزائر عند نقطتين من الفوز على المغرب والهزيمة من أيسلندا والبرتغال.// انتهى //00:13ت م0193