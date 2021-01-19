الرياض 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم عبر الاتصال المرئي اليوم، حفل تكريم جائزة التميز في دورتها الثامنة، وتدشين الجائزة في دورتها التاسعة .وبهذه المناسبة أوضح أمين عام الجائزة رائد الغفيلي أن جائزة التميز في الدورة الثامنة شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى جودة الأعمال المشاركة وتنوعها، كما أتاحت الفرصة لمشاركة الأسر والجهات التي تمتلك أعمال وتجارب مميزة تصبُّ في مصلحة ذوي صعوبات التعلم، مشيرا إلى أنه بلغ عدد المشاركات في جميع الفئات قرابة الـ 120 مشاركة، فاز منها خمسة عشر عملاً في فئة التخصص، وثلاثة أعمال لكل فئة من فئتي الأسر والجهات.وكانت الجوائز في فئة التخصص المركز الأول ٢٥٠٠٠ ريال، المركز الثاني ٢٠٠٠٠ ريال، المركز الثالث ١٥٠٠٠ ريال، المركز الرابع ١٠٠٠٠ ريال، المركز الخامس ٥٠٠٠ ريال، أما في فئتي الأسر والجهات فقد كانت الجوائز لكل فئة ، المركز الأول ١٠٠٠٠ ريال، المركز الثاني ٥٠٠٠ ريال، المركز الثالث ٣٠٠٠ ريال.وتضمن الحفل تدشين الدورة التاسعة من جائزة التميز لصعوبات التعلم، ودعا "الغفيلي" جميع المتميزين والمتميزات من جميع الفئات الموضحة للمشاركة في #جائزة_التميز_لصعوبات_التعلم في دورتها التاسعة، حيث ستُنشر استمارة المشاركة في الجائزة على حساب الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في تويتر @sldorg .من جهتها أوضحت المديرة التنفيذية للجمعية الأستاذة فردوس أبو القاسم بأنَّ مسابقة جائزة التميز تأتي ضمن البرامج الإستراتيجية للجمعية التي تنظم سنوياً؛ لتقدم أفضل الأعمال المشاركة بمجال صعوبات التعلم، وتكريم أفضل الممارسات الميدانية التي صُمِّمت لتخدم ذوي صعوبات التعلم، وتُهيِّئ بيئةً فاعلةً ومحفزةً تُكسبُهم ممكنات النجاح والتميز.من جانبه أوضح رئيس مجلس الإدارة الدكتور عثمان بن عبد العزيز آل عثمان أنَّ الجمعية تتطلع إلى تقديم الكثير من البرامج المهمة والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم في شتى المجالات والأصعدة، وتحقيقا لتطلعات الحكومة الرشيدة ، وكذلك الأثر البالغ للجهود المبذولة لتحقيق آمال وتطلعات هذه الفئة من أبناء الوطن.// انتهى //00:28ت م0195