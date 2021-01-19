الأمم المتحدة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، أن التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية عامل حاسم في زيادة الجهود لمعالجة مختلف الأوضاع في العالم العربي.جاء ذلك في كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المنعقد اليوم في إطار البند المعنون "التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلام والأمن الدوليين"، خلال الجلسة المفتوحة تحت عنوان "التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية"، والتي شارك بها أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.وأوضحت ديكارلو أنه لا توجد منظمة أو دولة بمفردها يمكنها مواجهة التحديات المعقدة، التي يواجهها عالمنا في الوقت الراهن، مؤكدة أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تعاون جميع المنظمات الإقليمية وأعضائها، مشددةً على أن الأمين العام للمنظمة جعل التعاون مع المنظمات الإقليمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام أولوية.ورحبت من جديد بإعلان العُلا الأخير الذي يعترف بأهمية الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، معربةً عن أملها في أن يعزز الإعلان الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة.// انتهى //01:13ت م0196