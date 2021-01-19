الخرطوم 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسناشدت الحكومة السودانية المجتمع الدولي لتقديم العون العاجل، بما يمكن من مساعدة آلاف اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى شرق السودان، إثر المعارك التي اندلعت في إقليم التقراي شمال إثيوبيا في نوفمبر الماضي.وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم، إنه في إطار جهودها لاحتواء أزمة اللاجئين الفارين من الصراع في إقليم التقراي إلى شرق السودان، ظلت بعثة السودان الدائمة في جنيف تتابع مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطورات الأوضاع في شرق البلاد، وجهود المفوضية لحشد الموارد لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين.ولفتت الانتباه إلى البيان الصحفي الذي أصدرته المفوضية بشأن إطلاقها نداء عاجلاً للحصول على مبلغ 156 مليون دولار، بالتعاون مع ثلاثين شريكاً في المجال الإنساني, مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن سوى 46 مليون دولار، أي ما يعادل 30% من مجمل المبلغ المطلوب، ولذلك فهي تدعو الشركاء والمانحين إلى تقديم إسهامات إضافية وعاجلة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية في شرق السودان".// انتهى //01:19ت م0198