القاهرة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسانتزع المنتخب الفرنسي لكرة اليد الفوز من نظيره السويسري بنتيجة 25 - 24 في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال التي تستضيفها مصر حالياً.بهذه النتيجة، احتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب سويسرا عند نقطتين فقط.وفي مباراة أخرى، فاز المنتخب النرويجي لكرة اليد على منتخب النمسا بنتيجة 38 - 29، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة بالبطولة ذاتها، ليحتل المنتخب النرويجي وصافة المجموعة برصيد أربع نقاط، فيما تذيل المنتخب النمساوي المجموعة بدون نقاط.وتأهلت بذلك فرنسا بعد تصدرها المجموعة الخامسة إلى الدور الرئيسي، بالإضافة إلى كل من النرويج التي جاءت في الوصافة وسويسرا في المركز الثالث، بينما تلعب النمسا على كأس الرئيس.وفي مباراة ثالثة تغلب المنتخب الأيسلندي على المنتخب المغربي بنتيجة 31 - 23 في المباراة التي أقيمت بينهما في الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ختام الدور التمهيدي للمجموعة السادسة لبطولة العالم لكرة اليد.ورفعت أيسلندا رصيدها بهذه النتيجة إلى أربع نقاط في المركز الثاني بهذه المجموعة، بينما احتلت المغرب المركز الأخير بدون نقاط، وبذلك تأهلت البرتغال إلى الدور الرئيسي بعد تصدرها المجموعة السادسة، بالإضافة إلى كل من أيسلندا التي جاءت في الوصافة والجزائر في المركز الثالث، بينما تلعب المغرب على كأس الرئيس.// انتهى //01:21ت م0200