واشنطن 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأكد البنتاغون أن قوات الحرس الوطني ستدعم مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في واشنطن العاصمة بـ 25 ألف جندي.وأوضح وزير الدفاع الأمريكي المكلف كريستوفر ميلر في بيان صحفي اليوم، أن الدعم العسكري يجري كما هو معتاد للأحداث الأمنية الكبيرة، مؤكداً أنه لا توجد هناك معلومات إستخباراتية تشير إلى وجود تهديد من الداخل.// انتهى //01:30ت م0201