الأمم المتحدة 5 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها الأخير في جنيف الذي انعقد في الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري.ونوه غوتيريش في بيان صادر مساء اليوم عن المتحدث باسمه، بالدور المهم الذي اضطلع به المشاركون وأعضاء اللجنة من جنوب ليبيا للتوصل إلى توافق حول آلية مقترحة لاختيار السلطة التنفيذية، وذلك وفق خارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر الماضي.ودعا غوتيريش، أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مجدداً التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.// انتهى //01:51ت م0204