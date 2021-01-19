الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.وقال الملك المفدى:" تلقينا نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم والشعب الإندونيسي ألم هذا المصاب لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وصادق المواساة، سائلين الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً " .// انتهى //02:06ت م0205