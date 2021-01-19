واشنطن 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسام الاستحقاق برتبة قائد أعلى.وأوضح الرئيس ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، مساء اليوم، أن الوسام يأتي تقدیراً للجهود المشهودة التي قام بها ملك البحرين لتوطيد علاقات الصداقة والشراكة الوثیقة بین أمريكا والبحرين، ودوره البارز في دفع مسیرة التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وأشمل، مؤكداً أن مملكة البحرين حليف استراتيجي ثابت وشريك يعمل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //03:49ت م0208