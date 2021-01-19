ابوجا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واسقالت الشرطة النيجيرية إن أربعة ضباط شرطة قُتلوا وفُقد آخر عندما هاجم مسلحون قافلتهم في شمال غرب نيجيريا.وذكر متحدث باسم الشرطة الاتحادية في بيان ان نحو 100 مسلح هاجموا 16 من ضباط الشرطة على طريق سريع أثناء عودتهم إلى مقرهم بولاية كانو , مبيناً أن الجماعات المسلحة تجوب في منطقة شمال غرب نيجيريا وترتكب جرائم مثل السطو المسلح والخطف والقتل.//انتهى//05:32ت م0209