الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمير مكة يناقش ووزير العدل تفعيل دور التقنية.أمير الرياض يتوج الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.أمير تبوك يطلع على تقارير العمل في المشروعات التنموية.فيصل بن مشعل: "شباب القصيم" مثال للقدوة الحسنة.أمير المدينة يبحث ووزير الصناعة الفرص الاقتصادية والتنموية.نائب أمير جازان يتفقد سير العمل في مشروع ضاحية الملك عبدالله.فيصل بن نواف: الملتقيات تعزز قيم العمل التطوعي.وزير التعليم يتسلم مشروع "تطوير مقررات الثقافة الإسلامية".حملة توعوية تسبق لقاحات "كورونا" في نجران.قمة العشرين وسعت آفاق الشراكة بين المملكة وإيطاليا.مقذوف حوثي يصيب رجلاً وطفلين في جازان.21 ورقة عمل تبحث تحسين العمل الميداني في الدفاع المدني.جائزة نورة بنت عبدالرحمن تستقبل مرشحات تعليم الرياض.«نزاهة» تكشف سبع قضايا فساد واستغلال وظيفي.جديد كورونا.. تسجيل 170 إصابة مؤكدة وتعافٍ لـ 161 حالة.الجيش اليمني يوقف زحف الحوثيين على حيس والدريهمي.مواد سامة مخزنة لعقود في مرفأ بيروت.أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة.. ويـأمـرهـا بـتـصـريـف الأعـمــال.الأمطار تغرق غرف الأسرى في معتقل «حوارة» الإسرائيلي.// يتبع //07:52ت م0008