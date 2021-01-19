إسلام آباد 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إدانة باكستان بشدة للهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق مقذوف عسكري تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، وتأكيد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.واهتمت بسماح الحكومة لأحزاب المعارضة للاحتجاج في العاصمة إسلام آباد لعرض مطالبها بشرط عدم انتهاك القانون.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا في البلاد، وسرعة تأمين اللقاح المضاد لهذا الفيروس.وأخبرت صحف الثلاثاء عن بدء فتح المدارس والمصالح التعليمية أبوابها في باكستان تدريجياً بعد إغلاق دام أسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.ونشرت الصحف إدانة باكستان بشدة للعمل الغادر المتمثل في اغتيال قاضيتين بهجوم مسلح في العاصمة الأفغانية في كابول.أمنياً تناقلت نجاح الجيش الباكستاني في القضاء على خلية إرهابية خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، وإصابة شخصين جراء انفجار وقع في مدينة كويتا.وفي الشأن الأفغاني أخبرت عن مقتل 10 من أفراد الجيش الأفغاني في هجوم لطالبان على إقليم بغلان شمال أفغانستان.وتابعت صحف باكستان في الشأن الدولي مساعي مختلف الدول العالم لتأمين لقاح فيروس كورونا لمواطنيها، والمنافسة الجارية حول جودة اللقاحات المتوافرة لهذا الغرض.// انتهى //09:50ت م0014